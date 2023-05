ONE PIECE 1084 spoiler e immagini: caos al castello di Pangaea

L'armata rivoluzionaria si è finalmente riunita, con il luogotenente più importante tornato a casa. Dopo la distruzione di Baltigo, Kamabakka è diventato il nuovo luogo delle riunioni di Dragon e compagni, raggiunti finalmente da Sabo. E così è cominciato un altro importante flashback di ONE PIECE che racconta l'attesa verità sul Reverie.

Si torna al castello di Pangaea, dopo una copertina con Rufy con un teschio e una corona, seduto sul trono, e una pagina a colori con tutte le donne più famose di ONE PIECE, impegnate a giocare nel mare. Poi partono gli spoiler di ONE PIECE 1084 con immagini disponibili in basso: Sabo è ancora nei corridoi del castello, così come Jewelry Bonney. I due si incontrano e vengono raggiunti dai corvi di Karasu, a cui Sabo consegna le chiavi per le manette e collari esplosivi degli schiavi da liberare. L'arrivo di alcuni soldati li obbliga a nascondersi, dopodiché Sabo dà indicazioni a Bonney per raggiungere Egghead.

Ci si sposta poi nella sala del Trono Vuoto, dove Cobra è in udienza con i Cinque Astri di Saggezza. Il re di Alabasta, da solo, inizia a parlare del periodo di fondazione del Governo Mondiale, chiedendo esplicitamente informazioni su Lily, la regina dell'isola desertica che, a quel tempo, fu una delle venti fondatrici originarie, però rifiutando il titolo di Drago Celeste. Dopo aver raccontato tutta la storia, intervallata da immagini in cui si vede Im-sama sempre con la sua solita silhouette nera, Cobra chiede se sa che fine abbia fatto Lily dopo aver lasciato il regno, ma i cinque dicono di non sapere. In quel momento, Cobra fa una domanda sulla D.

Altrove, Shirahoshi è stata catturata da Saint Charlos e i suoi fratelli provano a liberarla, ma Kuma Bartholomew li ostacola. L'attacco di Sai e Leo prima e l'arrivo di Morley che cattura Kuma poi portano però alla salvezza della principessa sirena. Si torna poi nella sala del Trono Vuoto con Im-sama che si siede sul trono, lasciando sbigottito Cobra. ONE PIECE sarà in pausa nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump e tornerà quindi a giugno.