ONE PIECE 1084 spoiler: un segreto antico e il passato di Alabasta

La saga di Alabasta è una delle saghe che ha reso ONE PIECE famoso in tutto il mondo. L'avventura di Rufy sull'isola desertica lo portò a scontrarsi con Crocodile, uno degli avversari più forti dell'epoca e che ancora oggi sa essere un pirata clamorosamente potente, non solo in quanto a forza bruta.

Ci sono però tanti altri personaggi che sono stati presentati in quel frangente. La saga, oltre a far conoscere meglio la principessa Bibi, fece conoscere ai lettori anche il padre, regnante di Alabasta: il re Cobra. Ed è proprio lui, ormai invecchiato, che ha preso parte al Reverie ed è stato misteriosamente assassinato. Gli spoiler di ONE PIECE 1084 aiutano a fare luce sulla situazione enigmatica del palazzo di Pangaea.

Il capitolo 1084 di ONE PIECE si intitola: "Il tentato assassinio di un Drago Celeste";

si intitola: "Il tentato assassinio di un Drago Celeste"; La pagina a colori d'apertura del capitolo è dedicata alle ragazze del manga che giocano nel mare;

Cobra inizia a parlare con i Cinque Astri di Saggezza, menzionando la regina Lily di Alabasta;

La regina Lily fu una delle venti fondatrici del Governo Mondiale , ma rifiutò di diventare un Drago Celeste;

, ma rifiutò di diventare un Drago Celeste; La regina Lily sparì dopo aver lasciato il paese. Cobra chiede ai Cinque Astri di Saggezza se sanno dove andò, ma questi dicono di non sapere;

Saint Charlos cattura Shirahoshi, ma Sai e Leo lo sconfiggono e salvano la principessa sirena;

Morley libera Kuma Bartholomew;

Alla fine del capitolo, Im-sama compare e parla con Cobra dicendo solo: "Lily...";

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana. Pertanto, dopo il capitolo 1084 in uscita domenica 21 maggio, il capitolo successivo verrà pubblicato su Manga Plus domenica 4 giugno.