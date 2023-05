ONE PIECE 1084 e la storia segreta di Alabasta: le origini di 800 anni prima

Alabasta è una regione immaginaria dell'universo di ONE PIECE, il manga dei record di Eiichiro Oda. È un regno situato nella Grand Line, la rotta principale in cui si svolge la maggior parte della storia. Alabasta è stata introdotta per la prima volta nell'omonimo arco narrativo, che ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serie.

La lotta per riconquistare Alabasta è stato un pezzo fondamentale della grande saga della Baroque Works, una delle più note di ONE PIECE e che portò Rufy a fare la conoscenza di Nefertari Bibi, la principessa del regno. La figlia di re Cobra non si è unita alla ciurma, ma i ricordi di quell'avventura rimarranno per sempre. Ormai l'isola è lontana e Rufy non ci metterà più piede, tuttavia il regno è tornato di recente a causa degli eventi narrati in ONE PIECE 1084.

Dopo il Reverie, re Cobra ha chiesto udienza ai Cinque Astri di Saggezza per fare alcune domande riguardanti alcuni episodi risalenti a ben 800 anni prima. Come noto, il Governo Mondiale è stato creato da venti regnanti e, tra questi, c'era anche la regina Lili Nefertari di Alabasta. Tuttavia, la donna si rifiutò di diventare un Drago Celeste e per tanto non appose la sua arma a guardia del Trono Vuoto. La regina non fece più ritorno ad Alabasta per circostanze misteriose e la linea ereditaria passò al fratello minore. Questo evento segna un importante snodo della storia passata del regno di Alabasta e potrebbe avere implicazioni importanti su tutto il mondo di ONE PIECE.

Cos'è che ha scoperto Lili Nefertari e perché i Cinque Astri di Saggezza non sanno rispondere alle domande poste da re Cobra nella sala del trono? Con la presenza di Im-sama, ONE PIECE 1085 sarà in grado di rispondere.