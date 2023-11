ONE PIECE 1084, trailer e uscita: l'ultimo saluto a Momonosuke, addio Wano!

La data d'esordio di Egghead nell'anime di ONE PIECE si avvicina, ma Wano ha ancora un'ultima storia da raccontare. Dopo la grande battaglia contro gli Imperatori Kaido e Big Mom, e poi quella successiva con l'Ammiraglio Ryokugyu, è tempo per i Mugiwara di salpare e salutare il paese dei samurai.

Affrontate le conseguenze dello scontro terribile contro il Marine Greenbull, apparentemente scacciato via dalla forma drago di Momonosuke, ma in realtà fuggito via per il tremendo Haki di Shanks il Rosso, Wano apre le porte per una nuova era della pirateria. Immerso nella lettura dei giornali provenienti dal Nuovo Mondo, Kidd ha scoperto l'esistenza della Cross Guild in ONE PIECE 1083, un'associazione criminale guidata da Buggy il Clown e di cui fanno parte anche Crocodile e Mihawk che pone delle taglie sulle teste dei Marine.

Nell'episodio 1084 di ONE PIECE sarà tempo di voltare pagina e abbandonare Wano. Come vediamo nell'anteprima dell'episodio in calce all'articolo, i Mugiwara lotteranno allegramente con le ciurme di Law e Kidd per scegliere una prossima destinazione verso cui salpare. Rufy e gli altri dovranno dunque salutare Momo e i samurai di Wano. Ma Yamato deciderà realmente di unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia? Lo scopriremo solamente con l'uscita della puntata intitolata “Tempo di partire! La Terra di Wano e i Pirati di Cappello di Paglia!", in arrivo in simulcast streaming su Crunchyroll il 19 novembre 2023.