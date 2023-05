ONE PIECE 1084: la viscida vendetta di una vecchia conoscenza

Con il ritorno di Sabo a Kamabakka, il manga di ONE PIECE si è immerso in un flashback che sta esplicando gli eventi dell'attacco dei Rivoluzionari al Reverie. Questo salto all'indietro ha riportato i lettori al fianco di una viscida, vecchia conoscenza.

In ONE PIECE 1084 prosegue il racconto degli eventi del Reverie. Mentre Sabo e Jewelry Bonney cercavano di liberare Bartholomew Kuma e Re Nefertari Cobra discuteva con gli Astri di Saggezza, all'esterno del Castello di Pangea si compiva una subdola vendetta.

Shiraoshi viene nuovamente rapita da Saint Charlos, il quale intende far diventare assolutamente sua schiava personale la sirena gigante principessa dell'isola degli uomini-pesci. A coadiuvare il rapimento di Shiraoshi, compiuto mentre i suoi fratelli e suo padre si trovavano all'assemblea del Reverie, è il povero Kuma, costretto dagli ordini impartiti dal Drago Celeste.

Con i fratelli Ryuboshi e Manboshi impossibilitati a reagire, con il loro regno che altrimenti sarebbe incappato nella furia dei Draghi Celesti, a salvare Shiraoshi ci pensa ancora una volta il redento Donquixote Mjosgard, accompagnato dai pirati Tontatta. A fermare e uccidere Saint Charlos è dunque Leo, il comandante della quinta flotta dei Mugiwara. Con questa minaccia risolta, il capitolo 1085 di ONE PIECE potrebbe proseguire il racconto con la verità sul mondo.