ONE PIECE 1085 data di uscita e teorie: sul trono del mondo

Eiichiro Oda sta sganciando bombe su bombe negli ultimi tempi. Ormai la saga di Egghead, partita subito dopo la fine di Wano, sta permettendo al mangaka di portare ONE PIECE verso la fine, lasciando in ogni capitolo indizi o rivelazioni di ampia portata, dirottando anche l'attenzione verso altri protagonisti della storia e momenti passati.

L'assalto dell'Armata Rivoluzionaria guidato da Sabo e dai quattro generali del gruppo ha portato a liberare diversi schiavi, tra cui Kuma Bartholomew, ma non c'è soltanto questo in piedi negli ultimi capitoli di ONE PIECE. Il flashback partito da Sabo si è soffermato anche su re Cobra, il sovrano assassinato da qualcuno durante o poco dopo l'incontro con i Cinque Astri di Saggezza. E, ora, con gli eventi del capitolo 1084, si sa che re Cobra ha addirittura visto Im-sama.

E proprio sul mistero dell'assassinio di re Cobra che potrebbe soffermarsi il prossimo capitolo della serie. ONE PIECE 1085 farà luce su altri segreti ed Eiichiro Oda non può di certo cambiare scenario, interrompendo questo filone del racconto. Dato che Sabo ha visto chi c'era sul trono, è possibile che il ragazzo di fuoco sia riuscito a entrare nella sala proprio durante quella riunione, interrompendola. Questo gesto lo porterà nei pressi del cadavere di Cobra, e finalmente i lettori sapranno chi è la mano e chi la mente di questo omicidio.

Il Reverie sta per rivelare uno dei suoi segreti più grandi, quanto ne verrà a sapere Sabo e come si muoveranno adesso i Cinque Astri di Saggezza e Im-sama? ONE PIECE 1085 verrà pubblicato tra due settimane a causa di una pausa presa da Eiichiro Oda, con l'uscita fissata per domenica 4 giugno alle 17:00 su Manga Plus.