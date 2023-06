ONE PIECE 1085: il grande errore compiuto 800 anni prima

Il ritorno di Sabo al fianco di Dragon e Ivankov ha portato i lettori in un flashback che sta finalmente svelando i misfatti del Reverie. Il racconto degli avvenimenti di Mary Geoise ha fatto luce sull'antico segreto di Alabasta e nel capitolo 1085 di ONE PIECE anche di un grande errore compiuto 800 anni prima degli attuali eventi.

Mentre gli spoiler di ONE PIECE 1086 già impazzano in rete, prima di poter procedere oltre è ben porre attenzione all'apparizione di Im-sama dinanzi a Re Nefertari Cobra. Stupito per la presenza di un sovrano sul Trono Vuoto, il regnante di Alabasta chiede spiegazioni su quel nome che causalmente è uguale a quello di uno dei venti fondatori del Governo Mondiale. È soddisfacendo la curiosità di Cobra che Im-sama fa luce su uno dei grandi misteri del passato.

In ONE PIECE capitolo 1085 Im rivela che a quei tempi la D. apparteneva ai suoi nemici e che coloro i quali l'hanno oggi eredita sono ignari del suo grande significato. A ogni modo, se la D. ancora sopravvive è a causa di un grande errore commesso 800 anni prima da un unico responsabile, Lily Nefertari.

Gli studiosi del secolo buio e i pirati che danno la caccia ai Poignee Griffe sono una responsabilità di Lili, senza il cui errore le pietre indistruttibili che contengono importanti informazioni sui cento anni di vuoto non sarebbero mai state sparse e nascoste per il mondo. Quello di Lily, tuttavia, non è stato un errore, piuttosto un atto voluto. Anche lei possiede la volontà della D., lasciata in eredità ai successori della famiglia Nefertari. Sarà trovando i Poignee Griffe che sorgerà l'alba di un nuovo mondo. Sapete che dopo il capitolo in uscita questa settimana ONE PIECE entrerà in una lunga pausa?