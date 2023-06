ONE PIECE 1085: l'inaspettato salvataggio all'ultimo minuto della principessa di Alabasta

Mentre i Mugiwara combattevano per la libertà di Wano, il mondo di ONE PIECE veniva gettato nel caos dal Reverie. Re Nefertari Cobra era stato ucciso, mentre sua figlia Vivi rapita e sparita nel nulla. Il flashback di Sabo sta finalmente svelando la verità sull'incontro tra i governanti mondiali che si è svolto nella terra sacra di Mary Geoise.

Nel capitolo 1085 di ONE PIECE viene finalmente raccontato nel dettaglio quanto accaduto ai regnanti di Alabasta. Non è stato Sabo a uccidere Re Cobra, piuttosto il sovrano è stato ammazzato dai Cinque Astri reo di aver visto Im-sama.

Mentre Cobra si confrontava con Im e spirava, in un'altra delle stanze del castello di Pangea Vivi veniva tenuta prigioniera da Kalifa e Jabura del CP0. Viene dunque rivelato quanto accaduto alla principessa di Alabasta e il motivo per cui attualmente si trova al fianco di Wapol e di Morgans del World Economy News.

A salvare la principessa Vivi dalla prigionia ci pensa inconsapevolmente Wapol, il quale stava fuggendo dai Cinque Astri dopo aver assistito all'omicidio di Re Cobra. Masticando le mura del castello di Marijoa nel tentativo di allontanarsi il più velocemente possibile dalla patria dei Draghi Celesti, il sovrano di Black Drum finisce per avvicinarsi a Vivi, la quale non ci pensa due volte prima di unirsi alla sua fuga. È così che nasce la loro alleanza improvvisata e inaspettata che potrebbe portare alla verità sui segreti del Governo Mondiale. Vi ricordiamo che dopo l'uscita ONE PIECE 1086 il manga andrà in pausa. Ecco quando tornerà ONE PIECE nel messaggio di Oda sensei.