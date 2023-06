ONE PIECE 1085: la minacciosa esistenza della D. e l'ombra del governo

Il racconto di Sabo sul Reverie sta gettando luce sui segreti del Governo Mondiale. Dopo aver scoperto la vera storia del Regno di Alabasta, il capitolo 1085 di ONE PIECE compone altri tasselli del grande puzzle creato da Eiichiro Oda. L'esistenza della D. è una minaccia per colui che nell'ombra governa il mondo.

Il capitolo 1085 di ONE PIECE riprende il racconto da dove era stato lasciato in sospeso. Re Nefertari Cobra si trova al cospetto di Im-sama, colui che siede dove nessuno dovrebbe, il Trono Vuoto. Il sovrano di Alabasta nota che Im è il nome di uno dei venti Re che 800 anni prima formarono il Governo Mondiale.

Rispondendo alla domanda di Nefertari Cobra, Im-sama spiega che la D. è l'antico nemico del Governo Mondiale, ma che gli attuali eredi di questa lettera sono solamente un debole eco del passato in quanto non consapevoli del suo vero significato.

La D. è a quanto pare un errore riconducibile a Lily Nefertari, la causa per cui ora sono dispersi i Road Poneglyph. Im, invita dunque Re Cobra a rivelare il contenuto della lettera di Lily Nefertari. Con i Gorosei che estraggono le pistole, il sovrano di Alabasta capisce che per lui non c'è speranza. Cobra rivela comunque che la lettera di Lily è firmata Nefertari D. Lily. Apparentemente rabbioso, Im colpisce Re Cobra con una freccia d'ombra.

Casualmente, Sabo ha ascoltato tutta la conversazione, lanciandosi al soccorso del re. Tuttavia, i Gorosei e Im sono pronti ad attaccare e uccidere sia Sabo che Cobra. È questo il vero poterei degli Astri di Saggezza di ONE PIECE?

In fuga, Cobra chiede a Sabo di lasciarlo indietro e consegnare un messaggio a Rufy e sua figlia Vivi. Il rivoluzionario dovrà rivelar loro che anche loro hanno la D. e che il percorso che Alabasta deve seguire è ora chiaro. La lettera lasciata da Lily era una supplica in cui venivano invitati i lettori a cercare i Poignee Griffe per issare la bandiera che sancirebbe l'alba del nuovo mondo. Nel mentre, i Gorosei si rendono conto che un terzo intruso ha visto Im e ascoltato quella rivelazione. Si tratta di Wapol, che comincia dunque una pazza fuga.

Con un cambio di scena, in ONE PIECE 1085 vediamo Vivi catturata dal CP0. Cercando un modo per liberarsi dalla prigioni, viene coinvolta nella fuga di Wapol. I due cominciano dunque una corsa frenetica che li porterà lontani da Mary Geoise.