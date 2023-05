ONE PIECE 1085 primi spoiler: una lotta tra sovrani

Ci si avvicina sempre di più a uno dei momenti culminanti del Reverie, che non è stato raccontato a suo tempo da Eiichiro Oda. Il mangaka ha deciso di salvare diversi colpi di scena per una fase successiva, che sembra finalmente essere giunta. ONE PIECE ha interrotto la saga di Egghead proprio per fare spazio a diverse rivelazioni.

E a continuare il discorso nella sala del trono ci pensano nuovi leak. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1085 finora trapelati in rete.

Il capitolo 1085 di ONE PIECE si intitola "La morte di Nefertari Cobra";

Il vero nome della regina Lily è "Nefertari D. Lili";

Im-sama attacca re Cobra e Sabo con una freccia d'ombra;

Inoltre, Im-sama scopre che Wapol li sta spiando, ma Wapol scappa via prima di essere attaccato;

Bibi è stata catturata dal CP0 e in quel momento Wapol appare nella stanza dove si trovano anche loro;

e in quel momento Wapol appare nella stanza dove si trovano anche loro; Nefertari Cobra chiede a Sabo di dire sia a Rufy che a Bibi che "noi siamo della famiglia della D.";

Da questi primi leak, quindi, sembra che non ci sia la rivelazione dell'identità di Im-sama, mentre mancano ancora tanti dettagli sulla vita e le origini della regina Lili, oltre che la verità sul clan della D. Mancano però, naturalmente, ancora tante informazioni: dal titolo si può infatti dedurre che re Cobra morirà, anche se non è stata fatta menzione dei suoi ultimi momenti in questo capitolo. ONE PIECE 1085 verrà pubblicato ufficialmente su Manga Plus domenica 4 giugno 2023, in aggiunta nel numero successivo di Weekly Shonen Jump il manga proseguirà regolarmente, senza alcuna pausa.