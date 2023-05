ONE PIECE 1085 spoiler completi e immagini: una fuga dalle ombre del mondo

L'apparizione di Im-sama ha lasciato tutti i lettori sbigottiti. Eiichiro Oda sta rivelando tutto ciò che è accaduto al Reverie, e gli spoiler completi di ONE PIECE 1085 con immagini fanno proseguire questo racconto.

Il capitolo 1085 di ONE PIECE si intitola "La morte di Nefertari Cobra" e comincia con una nuova copertina richiesta dai fan, dove Franky sta conducendo alcuni cuccioli di tartarughe di mare verso il mare. Il capitolo vero e proprio inizia però con il ritorno nella sala del trono, con Im-sama che inizia a parlare con Cobra. Im:" Ho due cose da dirti e una domanda da farti, Cobra."

Re Cobra è scioccato e pensa che ciò che sta vedendo sia impossibile. Im parla in terza persona e si riferisce a sé stesso con la parola "Mu". Cobra afferma di conoscere già il nome Im e lascia intendere che tra i primi venti, forse per coincidenza, c'era qualcuno con quel nome, ma il sovrano lo ferma. Im dice che il re non avrà risposte, ma che la D un tempo era il "loro" nemico in passato, mentre quelli attuali non sanno neanche il significato di quella parola. Poi, dice che tutti i ricercatori dei Poneglyph e del Secolo Vuoto sono colpa di Lili. Se non avesse fatto un errore quel giorno, allora i Poneglyph non sarebbero stati sparsi per tutto il mondo e, secondo Im, in realtà si trattava di un piano deliberato.

Mentre Im parla, i Cinque Astri di Saggezza estraggono le loro armi e le puntano verso Cobra, che capisce che non lascerà la stanza da vivo. Im continua, dicendo che la risposta è nella lettera di Lili, chiedendo chi fosse il vero nome scritto in quella pagina. Cobra risponde "Nefertari D. Lili", e questo scatena un'ombra nera a forma di freccia che colpisce Cobra all'addome. Sabo si stava nascondendo dietro una colonna, ma compare e cerca di attaccare Im con una freccia di fuoco, ma Im si trasforma in una creatura gigantesca con una bocca gigante e denti aguzzi, con una silhouette completamente scura. Im torna sul trono mentre anche i Cinque Astri di Saggezza usano un potere simile, con delle silhouette mostruose e nere, circondando Sabo e Cobra. Sabo afferra il re e prova a fuggire, con il sovrano che inizia a parlare dicendo che Bibi e Rufy devono conoscere che sono della D. Inizia un breve flashback dove Sabo ricorda una battuta di Ace, che lo chiamò Sa D. Bo.

Sabo e Cobra vengono entrambi colpiti, con il re che inizia a recitare la lettera di Lili, dicendo di proteggere i Poneglyph e di alzare la bandiera per una nuova alba del mondo, ma il resto viene coperto dai ruggiti delle ombre. Cobra fa poi da muro per un attacco, morendo e salvando Sabo. La scena è stata osservata da Wapol, che viene notato da Im. Wapol inizia a scappare mangiando i muri e scava fino ad arrivare nella sala dove la CP0 teneva prigioniera Bibi, liberandola involontariamente. Insieme, i due scappano e vengono visti anche dalla moglie di Wapol. ONE PIECE avrà pagine a colori d'apertura e copertina nel prossimo numero.