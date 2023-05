ONE PIECE 1085 nuovi spoiler importanti: caos nella sala del Trono Vuoto

La saga del Reverie ha avuto degli strascichi importanti sul mondo di ONE PIECE che si sono riflessi solo in parte sull'avventura di Monkey D. Rufy. I protagonisti, infatti veleggiano su rotte molto più lontane, allontanandosi sempre di più da Mary Geoise e dal castello di Pangaea, luogo dell'omicidio di re Cobra.

Ma Eiichiro Oda ha deciso di riportare quantomeno i lettori lì, mentre Rufy e la sua ciurma affrontano i Seraphim e si preparano alla più grande crisi causata dal Governo Mondiale e dalla marina. Spostando la scena su Sabo, è partito da qualche capitolo un importante flashback sul Reverie che sta per culminare nel momento in cui il re è stato ammazzato. I primi spoiler di ONE PIECE 1085 hanno già fatto capire bene la situazione nella sala del Trono Vuoto, con Im-sama che ha attaccato Cobra e Sabo.

C'è tuttavia tanto altro ancora in questo capitolo che non era stato rivelato. Il leaker Pewpiece e ha divulgato altri spoiler su ONE PIECE 1085, con la sala del Trono Vuoto che diventa sempre di più un campo di battaglia:

Re Cobra conosce il nome di Im e questo potrebbe essere uno dei venti re fondatori del Governo Mondiale, ma Cobra viene ucciso da Im prima che possa finire di parlare;

Sabo attacca i Cinque Astri di Saggezza , però questi mostrano delle ombre mostruose giganti su di loro, ognuna di forma diversa, implicando che hanno il potere di un Frutto del Diavolo;

Altre parti di capitolo implicano che anche Im-sama ha un Frutto del Diavolo, anche se non è ben chiaro quale e sarà necessario il capitolo completo per esserne sicuri.

Non sembra quindi che verrà rivelata l'identità di Im-sama, ma i Cinque Astri di Saggezza sono forti. Bisogna adesso soltanto attendere il capitolo completo di ONE PIECE.