ONE PIECE 1086: come fa Buggy ad essere diventato un Imperatore del mare?

Eiichiro Oda, si sa, non smette mai di prestare attenzione allo sfondo "politico" del suo mondo. Anche questa volta, personaggi che si credevano dimenticati sono stati messi al centro della narrazione, assumendo maggiore peso nell'economia globale della storia. Attenzione, seguono spoiler sugli ultimi fatti dell'anime di One Piece.

Dopo la fine dello scontro di Luffy con Kaido è stata diramata la lista delle nuove taglie dei membri della ciurma, con la notizia che il figlio di Dragon è diventato un nuovo Imperatore del Mare. Non è però stata la novità più sconvolgente: anche Buggy il Clown si è unito a questa cerchia ristretta di "super pirati"!

Nonostante Law e Kid abbiano sconfitto Big Mom, pare che Buggy abbia fatto qualcosa di ancora più impattante fondando un nuovo gruppo anti-Marina e alleandosi con Mihawk e Crocodile, ex membri della Flotta dei Sette. Il nome assegnato a questa peculiare fazione è Crossguild ed è il motivo per cui probabilmente gli è stato riconosciuto il titolo di Nuovo Imperatore del Mare. C'è però molto di più dietro questo nuova fazione.

La puntata 1086 mostra infatti come sia tutto un grande inganno: Buggy non ha assolutamente sottomesso due dei più forti pirati in circolazione, come crede ingenuamente la sua ciurma. E' proprio lui ad essere un burattino di Mihawk e Crocodile!

Attraverso un flashback, veniamo a sapere che Crocodile aveva chiesto a Hawkeye di creare una nuova organizzazione insieme, ma avendo bisogno di finanziamenti, era poi andato da Buggy a riscuotere i soldi dei debiti che aveva accumulato con lui. I manifesti diffusi dalla ciurma del Clown, che aveva totalmente frainteso i rapporti di forza, hanno rappresentato Buggy come capo dell'alleanza.

I due hanno quindi deciso di sfruttare la sua immagine pubblica per curare i loro interessi personali, lontani da scomodi riflettori.

Che ne pensate di questa rivelazione esilarante? Ce la farà Buggy a sopravvivere anche a questi due pirati manipolatori? Vi lasciamo alla sezione commenti ricordandovi che l'anime di One Piece potrebbe essere rivoluzionato molto presto.