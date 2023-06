ONE PIECE 1086 data di uscita e teorie: la fine di una pace mondiale

La nuova era iniziata a Onigashima al momento è stata messa da parte per dare uno sguardo al passato. Il racconto del Reverie che Eiichiro Oda ha orchestrato anni fa non è mai stato mostrato per intero e soltanto grazie all'attuale flashback di Sabo, ONE PIECE sta mostrando cosa è successo nelle sale del potere del castello di Pangaea.

Finalmente è stato scoperto il segreto della sala del Trono Vuoto, quella sala a cui è permesso l'accesso a pochissime persone e in rare occasioni. La presenza di Im-sama in quel luogo obbliga chiunque lo veda a morire, ma al Reverie le cose non sono andate come previsto. I Cinque Astri di Saggezza hanno accolto Nefertari Cobra in quella sala, uccidendolo con successo tramite una combinazione di diversi attacchi dalla natura non ancora ben definita. Tuttavia, se c'è qualcosa che ONE PIECE 1085 ha messo in risalto, è che ci sono state ben due persone ad assistere a tutto. La prima è Sabo, che è riuscito a tornare a casa, e la seconda è Wapol, in fuga con Bibi e protetto da Morgans.

I segreti del Governo Mondiale verranno a galla con ONE PIECE 1086? Il flashback sembra essere giunto alle sue fasi finali: Kuma è stato salvato, gli schiavi sono stati liberati, Cobra è morto, Bibi salvata e le battaglie minori concluse. Resta soltanto da vedere come Sabo è riuscito a scappare da quella sala e se ci sarà qualche altro dettaglio. Pertanto, in questo capitolo, a meno di sorprese particolari, potrebbe già esserci un ritorno al presente. Ricollegandosi agli ultimi eventi, Oda potrebbe mostrare di nuovo la redazione del World Economics, con Wapol che rivela dettagli succosi a Morgans.

ONE PIECE 1086 arriverà su Manga Plus domenica 11 giugno 2023 e verrà introdotto da due pagine a colori.