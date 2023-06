ONE PIECE 1086: il potere dell'Ope Ope è stato mai usato in passato? L'ipotesi di Ivankov

Il Frutto del Diavolo Ope Ope è uno dei tesori più ambiti e potenti nel mondo di ONE PIECE. Introdotta per la prima volta durante la saga dell'arcipelago Sabaody, in contemporanea alla presentazione di Trafalgar Law, questo frutto appartiene alla categoria dei Paramisha, che conferisce al possessore un controllo assoluto sul terreno di battaglia.

Il frutto è così raro e potente che è stato oggetto di desiderio per molti pirati e personaggi influenti, come si è scoperto durante la battaglia di Green Bit. Colui che consuma il Frutto del Diavolo Ope Ope può manipolare la sua stessa anatomia e quella degli altri in una sala operatoria immaginaria denominata Room. Ciò include la capacità di guarire ferite, rimuovere malattie o persino cambiare le personalità delle persone, ma anche di scambiarne parti del corpo e farli a pezzi senza farli morire.

La realtà però è che l'Ope Ope ha un'altra abilità estremamente importante: se il possessore si sacrifica, può donare l'immortalità a un'altra persona. Donquijote Doflamingo aspirava a questo, tuttavia il suo sogno è svanito dopo la ribellione di Trafalgar Law. Ma in ONE PIECE qualcun altro potrebbe aver sfruttato questo potere.

Sembra infatti che l'Im di casa Nerona che viveva 800 anni fa e che si ribellò al Regno Antico, entrando poi a far parte dei venti fondatori del Governo Mondiale, sia lo stesso che adesso siede sul Trono Vuoto. Come Ivankov sottolinea nel corso di ONE PIECE 1086, se questo fosse vero, allora vuol dire che l'Ope Ope è stato davvero usato in passato e per questo Im è immortale. Ovviamente, le conferme arriveranno soltanto in seguito, ma intanto Eiichiro Oda ha lanciato un grande dubbio sulla situazione.

L'Ope Ope si conferma uno dei Frutti del Diavolo paramisha più potenti e potrebbe essere stato usato proprio per garantire l'immortalità a uno a delle personalità più importanti del mondo di ONE PIECE.