ONE PIECE 1086: Shanks e QUEL personaggio sono imparentati? La situazione

Anche nel flashback, si è concluso uno dei Reverie più movimentati degli ultimi secoli. Sono state tante le novità introdotte da questa conferenza di re e regine affiliati al Governo Mondiale di ONE PIECE. La più nota è sicuramente l'abolizione della Flotta dei Sette, ma la realtà è che tante cose sono accadute dietro le quinte.

C'è stato il rapimento di Bibi, la morte di re Nefertari Cobra, la rivelazione di Im, la liberazione di Kuma Bartholomew e tanto altro, che i recenti capitoli di ONE PIECE hanno raccontato a dovere, sviscerando tutti i dettagli. C'è ancora molto da scoprire, ma intanto si torna al presente con uno sguardo su Mary Geoise, la terra degli dei, dove è andato in scena un clamoroso evento. Si tratta infatti di una condanna a morte per Saint Donquijote Mjosgard, Drago Celeste che ha difeso gli uomini pesce dall'attacco di Saint Charlos.

È in questa occasione che è comparso Saint Garling Figarland, capo supremo dei Cavalieri di Dio ed ex monarca di God Valley. L'uomo, ormai anziano, ha dei capelli bianchi e una barba appuntita che, insieme, formano una falce di luna. A quanto pare, è in grado di giustiziare anche i Draghi Celesti senza scrupoli, ma c'è anche un altro legame molto importante da sottolineare.

Come rivelato nei booklet omaggio di ONE PIECE Film: RED, Gol D. Roger trovò in un baule del tesoro il piccolo Shanks, appena neonato, dopo la battaglia di God Valley. Shanks è quindi legato all'isola sparita dalle mappe decenni prima, ma va anche sottolineato come l'imperatore sia stato in grado di accedere al castello di Pangaea e ottenere un colloquio con i Cinque Astri di Saggezza senza alcun problema. Come affermato dagli stessi durante il recente lungometraggio, Shanks potrebbe appartenere alla famiglia Figarland.

Di conseguenza, subito si apre una possibilità di legame di sangue tra Shanks e Garling Figarland. L'uomo potrebbe essere il padre o comunque un parente stretto dell'imperatore. La chiusura di ONE PIECE 1086 per ora non spiega molto altro,