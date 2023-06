ONE PIECE 1086 spoiler e immagini: la dominazione degli dei

C'è grande attesa per i nuovi contenuti del manga di Eiichiro Oda. Il mangaka sta continuando a raccontare degli eventi catastrofici e che avranno numerosi effetti sul mondo. Ad approfondire ancora la situazione ci pensano gli spoiler completi di ONE PIECE 1086 con immagini.

Il capitolo comincia con la copertina di Weekly Shonen Jump, che vede Rufy in compagnia del nonno Garp e del marine Koby, anche se nessuno dei tre compare nella storia. C'è poi una pagina a colori d'apertura con i mugiwara riuniti con un look autunnale e una pozzanghera a terra dalla quale si vede l'arcobaleno.

Il vero capitolo di ONE PIECE 1086 "Gorosei" inizia poi con un altro flashback, che fa proseguire la narrazione degli eventi del Reverie. I membri della delegazione di Alabasta stanno cercando Bibi, scomparsa, mentre Wapol è nascosto con lei in una nave che è già salpata e, con un lumacofono, contatta Morgans per chiedergli aiuto. Anche la CP0 Aegis, insieme agli altri membri del Governo Mondiale, stanno cercando Bibi ma soprattutto Sabo, che è riuscito a scappare nonostante le pesanti ferite e a nascondersi in una nave, già salpata. Viene poi diffusa la notizia della morte di Re Cobra e la scomparsa della principessa Bibi di Alabasta.

Si torna poi nella sala privata dei Cinque Astri di Saggezza di cui vengono rivelati i nomi e i ruoli, dopo essere stati contattati da Im che ha ordinato la distruzione di Lulusia con un'arma ideata da Vegapunk. La marina e il Governo Mondiale si stanno mobilitando, con Akainu che viene contattato e l'attivazione dei Seraphim di Crocodile, Gecko Moria e Donquijote Doflamingo. Si torna nel presente, con Sabo, Dragon e Ivankov che parlano di Im e della creazione di Vegapunk. Per il primo, Ivankov suppone che sia diventato immortale grazie al potere del frutto Ope Ope, mentre Dragon si stupisce che Vegapunk abbia creato un'arma così micidiale, che sembra sia stata usata per la prima volta.

Il finale però è dedicato ancora una volta a Mary Geoise, con Saint Mjolgard che è stato crocifisso dai Cavalieri di Dio. Davanti a lui c'è il loro leader, Garland Figarland. ONE PIECE sarà in pausa per un mese dalla prossima settimnaa.