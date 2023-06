ONE PIECE 1086 spoiler: rivelati i nomi dei Cinque Astri, ma non solo

Cosa succederà in ONE PIECE 1086? Questa domanda ha tenuto i lettori in sospeso per una settimana, dato che Eiichiro Oda sta narrando eventi davvero importanti e che erano stati messi momentaneamente da parte. Adesso però ci sono delle risposte grazie alle prime anticipazioni trapelate in rete.

Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1086, che si concentrano in particolar modo sul Governo Mondiale e su alcuni collegamenti tra le venti famiglie che lo fondarono.

Il titolo di ONE PIECE 1086 è "I Cinque Astri di Saggezza";

è "I Cinque Astri di Saggezza"; In un testo di narrazione, viene svelato un nome importante;

In questo capitolo compaiono sia Morgans che Bibi;

C'è una rivelazione molto importante che potrebbe intristire quanto sorprendere;

In questo capitolo verranno presentati S-Gecko e S-Crocodile ;

; Ognuno dei Cinque Astri di Saggezza viene presentato a dovere con tanto di ruolo, tutti hanno il nome che richiama un pianeta del sistema solare e hanno il titolo di una divinità guerriera;

Saturn è la divinità guerriera della difesa scientifica;

Saint Shepherd Ju Peter (il Gorosei biondo e più giovane) è il dio guerriero dell'agricoltura;

Saint Ethanbaron V. Nasujuro (il Gorosei con la spada e calvo) è il dio guerriero della finanza;

Saint Topman Valkyrie (l'uomo calvo con i baffi arricciati e lunghi) è la divinità guerriera degli affari legali;

L'ultimo è Saint Marcus Mars, divinità dell'ambiente;

Lulusia è stata distrutta da un'arma creata da Vegapunk;

Nella famiglia Nerona, una delle venti fondatrici, c'era un Saint Imu ;

; Mjosgard è stato condannato a morte dai Cavalieri di Dio, e si vede anche il leader di questo gruppo e sembra essere della famiglia Figarland, la stessa famiglia di Shanks;

Infine, è oramai noto che ONE PIECE sarà in pausa e, dopo un capitolo così ricco, i lettori avranno sicuramente modo di concentrarsi per trovare tutti i dettagli più succosi.