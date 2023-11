ONE PIECE 1086, trailer e uscita: si salpa verso una nuova saga!

Una lunga, meravigliosa ed entusiasmante avventura è giunta al termine dopo parecchi anni. L'anime di ONE PIECE ha salutato Wano, aprendo le porte per una nuova, incredibile saga. Prima di gettare l'ancora su una nuova isola, tuttavia, c'è da spiegare come quel pirata abbia fatto a diventare un Imperatore.

Da questo momento in poi prestate attenzione agli spoiler sull'anime di ONE PIECE.

Rufy e gli altri Mugiwara hanno finalmente salutato anche Kozuki Momonosuke e Kinemon, due compagni d'avventure che ci hanno accompagnati in questo viaggio per lungo tempo. A Wano è stato issato il jolly roger dei Cappello di Paglia e i nostri pirati preferiti sono finalmente tornati a bordo della Thousand Sunny.

Nell'episodio 1086 di ONE PIECE scopriremo le nuove taglie della Ciurma di Cappello di Paglia. Sappiamo che Rufy è divenuto uno dei Quattro Imperatori di ONE PIECE con una taglia di 3 miliardi di berry, ma gli altri invece? Come al solito, Zoro e Sanji si contenderanno il titolo di secondo, ma questa volta al gioco parteciperà anche Jinbe.

Nella prossima puntata dell'anime ci sarà una rivelazione importante. Scopriremo finalmente come Buggy il Clown sia divenuto Imperatore. L'ex pirata della ciurma di Roger, acerrimo rivale di Shanks il Rosso e autore della fuga di Impel Down agli occhi del Governo Mondiale, è a capo della Cross Guild, un'organizzazione che include anche Mihawk occhi di falco e Crocodile. Ma com'è possibile che due pirati così temibili si facciano comandare dal clown? Lo scopriremo con l'uscita di ONE PIECE 1086, prevista per il 3 dicembre 2023.