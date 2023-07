ONE PIECE 1087: la battaglia dei pugni di ferro di Hachinosu

Si è conclusa la lunga pausa di ONE PIECE, un periodo obbligato a causa dell'operazione di Eiichiro Oda.

Ci si è chiesti per un mese cosa sarebbe successo in ONE PIECE 1087, un capitolo atteso con ansia visti gli ultimi risvolti tra Reverie, Hachinosu, Elbaf ed Egghead. E la scelta di Eiichiro Oda è ricaduta sull'isola piratesca dove si cela il covo di Barbanera, riportando i lettori alla sfida tra Garp e la ciurma dell'imperatore. Dapprima gli spoiler e ora il capitolo completo pensano a raccontare cosa succede.

Si parte dalla base del G1, dove viene rivelato l'allenamento di Garp e Kuzan: i due non usavano né Frutti del Diavolo né Haki così da migliorare il proprio pugno, in una sfida che coinvolgeva il distruggere le gigantesche navi da guerra della marina. Si va poi ad Hachinosu, dove Garp ha buttato in mare Sanjuan Wolf, che sta affogando. Vasco Shot sputa fuoco verso il vice ammiraglio, che si fa scudo con alcuni pirati di Barbanera, che prendono fuoco e vengono poi spediti contro gli edifici, appiccando fuoco.

La nave della SWORD è già al largo, sull'isola sono rimasti solo Garp, Koby, Helmeppo e Grus, con il vice ammiraglio che dà inizio alla ritirata. Kuzan, tuttavia, si riprende ed è deciso a non lasciar andare via Garp. Quest'ultimo però dice agli altri tre di dirigersi verso la costa, e di non morire. Koby però cade subito in una trappola, ma Garp lo salva venendo colpito al ventre dalla spada di Shiryu. Quest'ultimo viene subito colpito da Garp con un pugno che lo fa stramazzare al suolo.

Ora il vecchio è indebolito e i pirati sono rinvigoriti, con il desiderio di mettere le mani sui tre miliardi di Berry di taglia di Cross Guild. È Kuzan ora a lanciarsi in combattimento, ricordando i momenti passati con il suo vecchio mentore. Nel presente, i due si danno un pugno a vicenda e vengono scagliati lontani l'uno dall'altro, mentre Avalo Pizarro usa il suo potere per evocare due mani gigantesche. ONE PIECE 1087 si conclude con il nemico che sta per attaccare, ma Garp dice di non perdere la testa, perché la giustizia prevarrà.