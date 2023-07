ONE PIECE 1087: cosa accadrà a Monkey D. Garp?

Con il capitolo 1088 di One Piece alle porte, andiamo oggi a commentare ciò che è successo nel 1087, cruciale per conoscere le sorti di Garp e Aoikiji, impegnati in uno scontro mortale.

Ci troviamo ad Alveare (o Hachinosu in giapponese), un territorio controllato dai Pirati di Barbanera. Il vice-ammiraglio della marina si trova lì assieme ai suoi alleati per salvare Koby. Quest'ultimo, adescato da una donna, viene quasi pugnalato da Shiryu, ex-capo carceriere di Impel Down. Il colpo lo subirà però Garp, che si frappone tra i due e intima al ragazzo di scappare subito. Di lì a poco giungerà Aokiji, ora capitano della 10° nave dei Pirati di Barbanera.

Inizia così uno scontro mortale tra aliievo e maestro e pare sia proprio il nonno di Rufy ad avere la peggio. Il capitolo si conclude con un cliffhanger che vede Garp steso a terra, ormai in fin di vita. Una cosa che ci siamo chiesti è: perchè la morte di Garp potrebbe giovare alla trama? Non solo darebbe una fine gloriosa al personaggio, ma potrebbe affidare un ruolo diverso a Koby, che cercherà vendetta. Sembra che Oda abbia grandi progetti per lui e la morte del suo maestro da parte di Kuzan, un traditore, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il giovane marine.

Che ne sarà di Garp? Sarà davvero giunta la sua fine? Nel frattempo non perdetevi anche gli avvenimenti della serie animata con l'episodio 1069 di One Piece che svela il Gear 5 in un frame!