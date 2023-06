ONE PIECE 1087 data di uscita e previsioni: cosa ci sarà dopo la grande pausa?

Egghead è stata messa temporaneamente da parte da Eiichiro Oda. Gli eventi dell'isola di Vegapunk sono estremamente importanti per ONE PIECE, ma ciò che è successo altrove non è di certo meno importante. In particolar modo, ciò che ha coinvolto l'Armata Rivoluzionaria e il Governo Mondiale in una guerra ormai a viso aperto.

L'assalto portato avanti da Sabo e dagli altri rivoluzionari è culminata in una dichiarazione di guerra ai Draghi Celesti, con il loro simbolo distrutto a Mary Geoise. Tuttavia, il flashback di ONE PIECE ha mostrato tanto altro, soprattutto ciò che è accaduto nella sala del Trono Vuoto. L'essenza stessa del Governo Mondiale è crollata davanti agli occhi di re Cobra, che ha visto per la prima volta il potente Im regnare sui Cinque Astri di Saggezza. ONE PIECE 1086 ha chiuso però questa fase.

E ora cosa accadrà? ONE PIECE 1087 sarà un completo punto interrogativo. Eiichiro Oda ha tantissime strade tra cui scegliere: si può tornare a Egghead, con Rufy e gli altri che mancano da tempo; si può proseguire il racconto degli eventi di Mary Geoise e dell'Armata Rivoluzionaria, con Dragon e Sabo che adesso devono pensare a una nuova mossa; oppure c'è anche spazio, grazie al collegamento dell'ultima pagina, per un ulteriore flashback concentrato su God Valley.

Qualunque scelta farà Oda porterà il manga verso altre scottanti rivelazioni, ormai all'ordine del giorno. Sarà obbligatorio aspettare del tempo però, dato che ONE PIECE è in pausa per ben un mese. Dopo l'operazione, il mangaka pubblicherà il suo primo capitolo soltanto nella seconda metà di luglio. Infatti, ONE PIECE 1087 arriverà il 17 luglio 2023 su Manga Plus.