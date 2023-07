ONE PIECE 1087: uno scontro tumultuoso e dal sapore nostalgico

Con la completa buona guarigione del sensei Eiichiro Oda, la serializzazione di ONE PIECE riprende portando i lettori in quel di Hachinosu, l'isola dei pirati ora sotto il controllo della ciruma di Barbanera. Lo scontro con il vecchio eroe della Marina prosegue portando a un clamoroso cliffhanger.

Con la fine del flashback sul Reverie e la rivelazione di Im-sama e dei Cinque Astri di Saggezza, ONE PIECE 1087 riporta i lettori a uno scontro che decreterà presumibilmente la morte di uno dei protagonisti più apprezzati dell'intera opera.

Il capitolo di ONE PIECE riprende un mini salto all'indietro in cui, alla base della Marina G-1, i comandanti Jango e Fullbody osservano alcune navi corazzate completamente distrutte. Ad averle ripetutamente prese a cazzotti è stato Garp, in modo da allenare i suoi pugni anche senza Haki. Una seconda nave è invece il sacco da boxe di Aokiji, il quale supplicò Garp di poter diventare suo discepolo.

Tornati al presente, Kuzan non intende far scappare Garp da Hachinosu, promettendo una battaglia che non lascerà scampo a uno dei due. Tuttavia, quando Koby si lascia ingannare da Shiryu, per proteggerlo Garp viene trafitto da un colpo di spada. L'ex eroe della Marina, tuttavia, reagisce con un poderoso pugno rivestito di Haki che mette a tacere il pirata di Barbanera.

La questione non è però ancora risolta. Kuzan si lancia all'attacco di Garp, che finisce con le spalle al tappeto. Nel mentre, Avalo Pizarro, con il controllo dell'isola di Hachinosu, è pronto a spazzare via la Marina. Per la SWORD è finita?