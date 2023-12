ONE PIECE 1087 segna il ritorno dell'Imperatrice più amata dell'anime

Dopo aver scoperto come ha fatto Buggy a diventare Imperatore del Mare, One Piece continua a concentrarsi su cosa sia successo nel mondo mentre la ciurma di Cappello di Paglia era impegnata a Wano.

L'episodio 1087, andato in onda qualche giorno fa su Crunchyroll, ha finalmente messo al centro della scena una figura a cui la fanbase è molto affezionata: Boa Hancock. La puntata mostra lo scontro tra le forze dell'Imperatrice di Amazon Lily e la Marina, ma non solo: si viene a sapere che anche Barbanera vuole impossessarsi del potere del Frutto Mero-Mero.

Hancock ricorda a tutti la sua immensa potenza combattendo contro entrambi gli schieramenti e trasformando in pochi istanti i marines e la ciurma dell'Imperatore del Mare in pietra. Nei minuti finali dell'episodio viene però sconfitta e catturata da Barbanera, ma continua a non arrendersi e afferma che i compagni del temibile avversario sarebbero rimasti di pietra se lei avesse perso il controllo del proprio potere per colpa del frutto Dark Dark.

La determinazione dell'ex membro della Flotta dei Sette è senz'altro uno dei motivi principali per cui è venerata dal fandom e bisognerà capire quale sarà il suo ruolo nella parte finale della storia, che sembra essere ormai abbastanza vicina. Mentre vi lasciamo discutere nei commenti sulle sorti di Boa Hancock, vi mostriamo anche uno splendido cosplay tutto italiano dell'Imperatrice delle amazzoni.