ONE PIECE 1087 spoiler e immagini: il riassunto completo di una sfida tra pugni di ferro

Un colpo devastante, è stato con questo che è entrato in scena Monkey D. Garp ad Hachinosu. Il vice ammiraglio della marina, uno degli uomini più potenti di ONE PIECE nonostante la vecchiaia, ha deciso di fare irruzione sull'isola dei pirati di Barbanera per poter salvare Koby, il suo allievo prediletto, lanciandosi verso il pericolo.

Dopo la lunga pausa e un frangente dedicato al Reverie e ad altri eventi, si torna sull'isola piratesca per scoprire il destino di Monkey D. Garp con gli spoiler di ONE PIECE 1087. In questo capitolo di 15 pagine si ritorna temporaneamente al G-1, dove Brannew mostra a Jango e Fullbody il resto di due navi da guerra che Garp usava come punching ball per allenare il suo pugno insieme ad Aokiji, con la promessa che nessuno dei due usasse l'Haki durante l'addestramento.

Si torna ad Hachinosu, con Sanjuan Wolf che è stato gettato in mare da Garp e sta iniziando ad annegare, con alcuni uomini della ciurma di Barbanera che provano ad aiutarlo. Vasco Shot usa una tecnica incendiaria contro Garp, ma quest'ultimo si fa scudo con i corpi dei pirati di Barbanera e poi li lancia via per la città. La nave con i membri della SWORD è sulla costa, con soltanto Garp, Koby e Prince Grus che stanno combattendo a terra. Grus vorrebbe sapere se anche lui è considerato il futuro della marina dal vice ammiraglio.

Kuzan si riprende e torna a combattere mentre Garp dice a Grus e Koby di andarsene, dato che lui si occuperà di fermare i pirati. Koby però vede una donna che sta per essere attaccata dai pirati ma cade in trappola, dato che Shiryu invisibile sta per trafiggerlo. Tuttavia, il vice ammiraglio si frappone e viene trapassato dalla lama dello spadaccino. Garp atterra con un pugno il suo avversario. La ciurma continua a prendere di mira Garp che, secondo Cross Guild, ha una taglia di 3 miliardi di Berry.

Inizia un flashback con Garp da giovane che incontra Kuzan per la prima volta, con quest'ultimo che vuole essere suo allievo. I due iniziano ad allenare insieme il proprio pugno, avvicinandosi pian piano. Nel presente, i due si colpiscono al volto con dei pugni micidiali che creano una gigantesca onda d'urto. L'isola intanto si trasforma per il potere di Avalo Pizarro, che crea due mani giganti per assaltare la nave dei marine della SWORD.

Garp, a terra, dice a Koby di non impanicarsi, perché la giustizia prevarrà. ONE PIECE riceverà pagine a colori e copertina nel prossimo numero.