ONE PIECE 1087 spoiler: i primi dettagli, una lotta per la giustizia

È passato un po' di tempo dall'ultimo capitolo di ONE PIECE. A metà giugno è andata in scena l'ultima fase di un racconto che ha rivelato ciò che è successo al Reverie, con Sabo protagonista. Il mondo è però in fermento.

Cosa è successo in ONE PIECE di recente? Le flotte di Kid e Law sono state distrutte dagli imperatori Shanks e Barbanera, è stata creata Cross Guild che punta al One Piece, la marina non ferma la sua avanzata verso Egghead per dare manforte al Governo Mondiale, e Garp ha deciso di occuparsi da solo della questione Koby assaltando Hachinosu. Ed è proprio da questo scenario che riparte il manga con gli spoiler di ONE PIECE 1087.

Il capitolo 1087 di ONE PIECE si intitola "Battleship Bag", un riferimento al "punching bag", il sacco usato dai boxer per allenarsi;

Il capitolo ha completamente luogo ad Hachinosu;

Garp affronta Kuzan e i pirati di Barbanera;

Si vede un flashback con un giovane Kuzan che si allena con Garp, entrambi stanno usando delle navi da guerra come punching ball;

Garp viene trafitto da Shiryu mentre difendeva Koby;

Garp e Kuzan si danno un pugno imbevuto di Haki al volto contemporaneamente, con il contrasto che crea un'esplosione gigantesca;

Alla fine del capitolo, Garp giace al suolo ;

; Garp: "Koby, non andare in panico... la giustizia preverrà!!!"

Sembra quindi mettersi male per il marine, che ha dovuto affrontare i soldati più forti di un imperatore da solo. Garp morirà durante questo scontro? Il prossimo capitolo di ONE PIECE riceverà copertina e pagine a colori d'apertura su Weekly Shonen Jump per celebrare l'anniversario della serie.