ONE PIECE 1087, trailer e uscita: guerra totale ad Amazon Lily!

Sembra quasi incredibile, ma dopo oltre quattro anni ONE PIECE sta per voltare pagina. I Mugiwara sono riusciti a liberare il paese di Wano dall'oppressione di Kaido e Orochi divenendo una seria minaccia per il Governo Mondiale. Prima di proseguire il viaggio di Rufy, la serie animata si focalizzerà su altri protagonisti.

Dopo gli ultimi saluti ai samurai di Wa e un omaggio che sancisce ufficialmente l'alleanza tra il paese e la ciurma, i pirati di Cappello di Paglia si sono rimessi in viaggio. La loro prossima direzione è verso est, ma è ancora presto per scoprire dove faranno approdo. Egghead nell'anime di ONE PIECE non avrà inizio presto, bisognerà attendere quasi un mese.

Mentre gli spettatori attendono la nuova saga, in ONE PIECE 1086 è stata svelata la verità sulla Cross Guild. È stato spiegato che Buggy il Clown non è in realtà il capo di Mihawk e Crocodile, ma bensì un loro sottoposto alla stregua di uno schiavo. Se il clown è divenuto Imperatore è frutto solo di una fortuita serie di circostanze.

L'episodio 1087 di ONE PIECE punterà i riflettori su ancora altri protagonisti. Questa volta ci sposteremo ad Amazon Lily, il regno delle amazzoni guidato da Boa Hancock. L'ex della Flotta dei Sette subirà un attacco, ma chi avrà osato minacciare la pace del suo reame? ONE PIECE 1087 arriverà in streaming su Crunchyroll il 10 dicembre 2023.