ONE PIECE 1088 chiuderà l'anno in bellezza: animazioni mirabolanti per l'episodio

Il 2023 è stato l'anno dell'anime di ONE PIECE. Negli ultimi mesi, che sono coincisi con il finale della Saga di Wano Kuni, lo staff di TOEI Animation si è spinto oltre ogni immaginazione, portando animazioni che hanno fatto urlare al miracolo. L'ultimo episodio dell'anno pare non sarà da meno, ONE PIECE 1088 chiuderà l'anno in bellezza.

Con Wano l'anime di ONE PIECE ci ha regalato alcuni dei più bei episodi da vedere. Ci riferiamo soprattutto alle battaglie di Zoro e Sanji contro King e Queen, a quella tra Law, Kidd e Big Mom, ma soprattutto al debutto del Gear 5th. Chi ha amato questa serie di puntate cominciate con ONE PIECE 1071 e culminate con la vittoria di Rufy su Kaido non potrà non amare il prossimo episodio dell'anime.

Stando a quanto riportato dal leaker @newworldartur, l'episodio 1088 dell'anime di ONE PIECE sarà diretto dallo stesso regista della puntata in cui il Gear 5th ha fatto il suo debutto. Facciamo riferimento a Tatsuya Nagamine, co-regista di numerosi episodi dell'anime che avrà il compito di adattare il capitolo 1060 del manga, quello in cui Rufy rivela il suo sogno. Scopriremo se questa puntata avrà effettivamente animazioni da sogno come i presupposti fanno sperare con l'uscita di ONE PIECE 1088. Vi ricordiamo che questo sarà l'ultimo episodio dell'anno e che dal 7 gennaio 2024 nell'anime di ONE PIECE comincerà Egghead.