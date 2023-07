ONE PIECE 1088 data di uscita e teorie: lo sforzo della giustizia

Hachinosu è un'isola centrale nella Rotta Maggiore. Quest'isola dall'aspetto particolare è stata teatro più volte di zuffe tra pirati, anche a causa della sua natura magnetica per questo genere di filibustieri. Nel presente di ONE PIECE, l'isola è controllata da Barbanera, ma proprio adesso ha visto una grande e importante invasione.

L'attacco di Garp non ha reso facile la situazione a Kuzan, Avalo Pizarro, Vasco Shot, Sanjuan Wolf e Shiryu. I comandanti di Barbanera rimasti sull'isola hanno dovuto affrontare i membri della SWORD e soprattutto la forza del vice ammiraglio Monkey D. Garp che, nonostante l'anzianità, è ancora una forza della natura. La battaglia di Hachinosu si sta protraendo e per ora è su questa che si è concentrato ONE PIECE dopo il ritorno dalla pausa.

In ONE PIECE 1088 è molto probabile vedere il proseguimento di questo scontro, o quantomeno un accenno, e il perché sta nel cliffhanger: l'attacco di Avalo Pizarro è appena iniziato, con l'isola che si sta muovendo per schiacciare la nave della SWORD. Eiichiro Oda non può lasciare in sospeso un evento del genere per poi portarlo a compimento off-screen o con una semplice didascalia qualche capitolo dopo. Invece, può completare l'opera come ha fatto per le sfide tra Kid e Shanks e tra Law e Barbanera.

Di conseguenza, c'è da aspettarsi qualcosa da Garp e Koby: anche se il vice ammiraglio è stanco, ferito e a terra, può avere ancora degli assi nella manica. Inoltre, Koby è l'eroe della marina e non per caso, col ragazzo che nasconde una grande forza che potrebbe uscire fuori al momento giusto, così da fermare quantomeno l'assalto di Avalo Pizarro, salvare Garp e scappare in fretta e furia dalla zona, portando a termine il salvataggio senza vittime.

ONE PIECE 1088 debutterà su Manga Plus domenica 23 luglio, con il capitolo in questione che esordirà sulla rivista Weekly Shonen Jump con copertina e pagine a colori d'apertura.