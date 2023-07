One Piece 1088: l'espressione di Aokiji tradisce le sue vere intenzioni?

Nel capitolo 1088 di One Piece abbiamo visto la vera forza di Kobi, che ha dimostrato di poter usare l'haki. Ora, però, è arrivato il momento di parlare di un altro personaggio chiave in questa fase: Monkey D. Garp.

"Prima o poi capiranno l'importanza di ciò che è successo oggi. Non fermatevi, voi siete il futuro della marina!". Queste sono le ultime parole pronunciate dal vice-ammiraglio prima di essere congelato da Kuzan. Sorride di fronte alla morte, la serenità di chi sa di aver compiuto il proprio dovere: portare in salvo la nuova generazione di marine. Abbiamo già spiegato perché la morte di Garp potrebbe giovare all'evoluzione del personaggio di Kobi che, spinto dalla fame di vendetta, non solo potrebbe mostrare tutto il suo potenziale, ma, sconfiggendo un (ex-)Ammiraglio, si troverebbe a ricoprire questa carica, realizzando così il suo sogno.

Ovviamente tutto fa pensare alla dipartita del nonno di Rufy, ma la certezza degli eventi non è pane per Oda. Di certo Aokiji non è felice o soddisfatto di ciò che sta facendo. La sua espressione potrebbe tradire ciò che pensa veramente: lui avrebbe voluto essere il futuro della marina, d'altronde aveva ammesso a Smoker di non essere cambiato per niente quando i due si trovavano a Punk Hazard, ed essere sinceramente dispiaciuto per la morte del maestro, ma questo era il suo compito in quanto pirata al servizio di Barbanera. Che decida all'ultimo di salvare il vecchio marine? Che sia solo un cliffhanger per aumentare il pathos? Purtroppo non possiamo saperlo.

E voi pensate sia davvero la fine per Monkey D. Garp? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi l'uscita e le teorie sul capitolo 1089 di One Piece.