ONE PIECE 1088: l'ultimo insegnamento alla nuova generazione di Marines

Dopo aver permesso ai lettori di rivivere gli eventi del Reverie, la Saga di Egghead di ONE PIECE ha spostato la sua attenzione verso il grande scontro di Hachinosu. Koby è stato rapito e imprigionati dai Pirati di Barbanera, ma la SWORD è intervenuta per liberare il giovane eroe della Marina.

I tumulti di Hachinosu sono proseguiti in ONE PIECE 1087, dove all'attacco di Monkey D. Garp ha risposto l'ex ammiraglio Aokiji. Dopo una battaglia in cui il nonno di Rufy ha dimostrato la sua grande potenza nonostante l'età avanzata, infine Kuzan e i pirati di Teach prevalgono.

Il capitolo 1088 di ONE PIECE riprende con un Garp ancora steso per terra, il quale rimembra i tempi passati a insegnare i veri valori della Marina a Koby ed Helmeppo. Viene anche chiarito come Koby sia stato rapito da Barbanera. Il giovane eroe della Marina si è offerto volontario in cambio della libertà di altri prigionieri.

Tornati al presente, la colossale mano di Pizzarro sta per abbattersi sulla nave della SWORD. Con la sua solita tranquillità, Garp consiglia ai suoi tre allievi di intervenire subito, poiché capaci di sventare tale minaccia.

Mentre Helmeppo fornisce copertura a Koby, Garp sorprende tutti rialzandosi per colpire prima Kuzan, e poi anche Avalo Pizarro con un nuovo Galaxy Impact. Nel mentre, anche Koby riesce a sfoderare un pugno intriso di Haki del Re Conquistatore che mette a tacere Pizarro. Le macerie di Hachinosu vengono trattenute da Grus. La SWORD è salva, libera di fuggire in incolumità, Koby ha ottenuto un forte potenziamento, ma Garp viene trafitto e poi congelato dal frutto di Kuzan. Il suo destino è sconosciuto, ma una nuova generazione di Marines è pronta a combattere la pirateria. In attesa di scoprire ciò che accadrà, ecco gli spoiler di ONE PIECE 1089.