One piece 1088: la 'profezia di Garp' si avvera!

Nel capitolo 1088 di One Piece abbiamo assistito alla vera potenza di Kobi, che sfodera contro Pizarro per salvare i suoi compagni e scappare. D'altro canto per Garp si mette male. Questa situazione ci ricorda un discorso che lui aveva rivolto al giovane marine molti anni prima e ora suona quasi come una profezia sul suo futuro.

Il 1088 parte con un flashback in cui il vice-ammiraglio sta addestrando le nuove reclute. Pone ai suoi allievi un quesito: "In un'isola deserta piena di belve fameliche ci sono due persone da salvare: un vecchio e un bambino. Chi scegliete?". Per Garp è una domanda retorica. Spiega infatti ai suoi allievi che un anziano è un uomo già morto per metà, mentre il bambino ha ancora molto da vivere davanti a sé, un futuro radioso pieno di potenzialità ancora da esprimere.

Sembra quasi una profezia all'interno di questo capitolo, come se il vice-ammiraglio avesse previsto la sua fine. Lui resta coerente con le proprie parole: permette al "bambino" Kobi, il futuro della marina, di scappare e salvarsi, mentre lui resta sull'isola in balia della bestia famelica Kuzan. il nostro vice-ammiraglio impartisce un'importante lezione al suo giovane allievo: un marine deve sempre essere fedele ai suoi ideali e mettere il bene degli altri prima del proprio, prendendo anche decisioni dolorose, come il sacrificio della propria vita.

E voi cosa ne pensate, credete davvero sia la fine di Garp? Oppure il conflitto interiore di Kuzan che vediamo nel 1088 di One Piece potrebbe salvarlo?