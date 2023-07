ONE PIECE 1088 spoiler e immagini: un capitolo con una copertina speciale

Ormai si è entrati nel vivo della saga di Hachinosu, con la guerra che giunge verso il suo finale. Ecco quindi gli spoiler completi di ONE PIECE 1088 con immagini.

Il capitolo 1088 di ONE PIECE si intitola "L'ultima lezione" e inizia con un flashback, riportando tutti a due anni prima, quando Koby ed Helmeppo erano appena entrati nella marina. Alla loro primissima lezione, con un Koby ancora piccolo e mingherlino, incontrano Garp che gli fa una domanda: sono su un'isola deserta insieme ad altre due persone, un giovane e un vecchio, e una nave che ha solo due posti. Chi fanno salire sulla nave? La risposta che arriva da Koby è di far salire il giovane e il vecchio, ma Garp si arrabbia e gli lancia il gessetto. Secondo il marine, il vecchio deve rimanere sull'isola, dato che ormai non ha più molto da vivere, mentre i giovani devono farsi carico del futuro, ed è questo lo scopo dei marine. Mentre Garp viene ripreso dai suoi superiori per questa lezione, il capitolo continua.

Si passa a un altro flashback, ma stavolta di Amazon Lily. Barbanera aveva chiesto una nave da guerra e 800 uomini della marina per andarsene dall'isola, ma Koby ottiene il permesso dal vice ammiraglio Yamakaji di sostituirsi alle richieste dell'imperatore. Essendo lui un membro della SWORD, Yamakaji accetta. Nel presente, Garp avvisa i tre giovani marine che dovranno occuparsi di quella mano gigante: mentre lui si occuperà di creare un'apertura, Koby distruggerà la mano gigante, Grus si occuperà delle macerie e Helmeppo li coprirà entrambi. Così Garp salta in aria nonostante le ferite e usa un Galaxy Divide che distrugge il teschio dell'isola di Pizarro, provocandogli gravi ferite.

In un altro flashback, sempre ai tempi della marina, Helmeppo spiega che Koby si sta allenando più duramente degli altri, dato il suo fisico gracile, e così va in segreto a dare pugni alla nave da guerra sulla quale si allenava Garp. Nel presente, Koby è in aria sotto la mano, con Pizarro che ha ancora le energie per distruggere la nave. Ma Koby usa un Honesty Impact e distrugge tutto, causando gravi danni al braccio del pirata. Grus salva la nave dalle macerie mentre Helmeppo recupera Koby, con il terzetto che salta sulla nave. Garp li saluta dal Lumacofono, affidando a loro il futuro, mentre lui inizia a ghiacciarsi a causa della spada di ghiaccio di Kuzan, che lo osserva con uno sguardo indecifrabile.

Quel giorno, Garp sparì ad Hachinosu, mentre Koby si salvò. Intanto, Egghead venne ritenuta nuova base dei pirati di cappello di paglia e, nell'ultima vignetta di ONE PIECE 1088, l'isola viene assediata dalla marina.