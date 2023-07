ONE PIECE 1088 spoiler: il sorriso di uno dei più forti

Sembra essere vicino il momento che cambierà il mondo di ONE PIECE. È già noto che a Egghead ci sarà un evento di portata tale da sconvolgere tutta la struttura esistente, ma il resto del mondo al momento non è in uno stato di quiete: le guerre tra pirati sono tante, come si è visto a Elbaf e a Winner Island, ma non solo.

L'invasione di Garp ad Hachinosu per salvare Koby porta a una nuova guerra tra imperatori e marine. Il leggendario pugno di ferro ha cercato di fare del suo, ma il suo ex allievo e i suoi nuovi compagni lo hanno messo in difficoltà. Il pugno di Garp sta per scagliarsi per l'ultima volta?

Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1088 finora trapelati in rete grazie al leaker Redon:

Il capitolo 1088 di ONE PIECE si intitola "L'ultima lezione";

Koby utilizza un nuovo attacco chiamato "Honesty Impact";

Kuzan crea una spada di ghiaccio e trafigge Garp mentre è circondato dai pirati di Barbanera;

Garp ride mentre il ghiaccio inizia a congelarlo in maniera simile a come successe con Saul a Ohara;

Testo del narratore: " L'eroe leggendario Garp scompare da Hachinosu . Destino: sconosciuto";

. Destino: sconosciuto"; Nell'ultima pagina del capitolo, la marina arriva all'isola di Egghead.

La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa e pertanto, dopo il capitolo di domenica 23 luglio, tornerà su Manga Plus domenica 6 agosto. Sembra quindi essere arrivata la fine per il leggendario marine, col nonno di Rufy che forse riesce a salvare il suo allievo Koby e chi era stato imprigionato ad Hachinosu, ma non sé stesso, in maniera simile a quanto successe con Barbabianca. Cosa succederà a Rufy una volta ricevuta quest'informazione, dopo la guerra di Egghead?