ONE PIECE 1088, trailer e uscita: il sogno di Rufy

Dopo oltre quattro anni, l'anime di ONE PIECE ha abbandonato Wano per andare in visita di altri lidi. I Mugiwara sono tuttavia stati momentaneamente da parte, poiché prima dell'inizio della prossima saga di ONE PIECE, la serie sta mostrando altri scenari che continuano la rivoluzione del Nuovo Mondo.

Se in ONE PIECE 1086 è stato chiarito come Buggy abbia fatto a ottenere il titolo di Imperatore, il successivo episodio dell'anime ha dato il via all'incidente di Amazon Lily. La Flotta dei Sette è stata sciolta a causa dell'ultimo Reverie e la Marina ha attaccato i pirati che ne facevano parte. Dopo Crocodile e Mihawk, a subire l'attacco della Marina e dei misteriosi Serafini è stata Boa Hancock. Nel bel mezzo di questo attacco, è intervenuto anche Barbanera, il quale ha reclamato per sé l'Imperatrice di Amazon Lily. Della partita sarà anche Silvers Rayleigh, ex braccio destro di Gol D. Roger, ma a farne le spese, però, pare sarà Koby.

L'episodio 1088 di ONE PIECE tornerà poi sui Mugiwara. La puntata intitolata "Il sogno di Rufy" lascia pochi dubbi. Scopriremo finalmente il sogno del capitano dei Mugiwara e per quale motivo stia facendo di tutto pur di diventare il prossimo Re dei Pirati. ONE PIECE 1088 uscirà il 17 dicembre 2023, in simulcast streaming su Crunchyroll, e chiuderà l'anno. L'uscita dei prossimi episodi di ONE PIECE slitterà a causa delle feste natalizie.