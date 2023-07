ONE PIECE 1088: il trionfo di una giustizia innocente

Assedio ad Hachinosu, ancora una volta. Eiichiro Oda, dopo aver spaziato per tutto il mondo di ONE PIECE, dopo la pausa è tornato a dedicarsi all'isola piratesca che fa da covo a Barbanera e alla sua ormai enorme ciurma. Tuttavia, l'errore commesso nel rapire Koby ha portato una battaglia proprio nel grande paradiso dei pirati.

L'assalto dei marine guidato da Monkey D. Garp sta raggiungendo il finale, e lo fa con il capitolo 1088 di ONE PIECE. La storia si apre con una copertina che vede il Rufy di carta al fianco del Rufy interpretato da Godoy per il live action in arrivo su Netflix, con una pagina a colori d'apertura successiva che ricorda gli eventi della prima saga del manga, quella dell'East Blue, che sarà anche l'argomento principale della prima stagione.

Dopodiché, si passa agli eventi veri e propri del capitolo, con un flashback che racconta di una vecchia lezione di Garp. Il marine è in un'aula con i nuovi cadetti, tra i quali c'è anche Koby, e insegna che i vecchi possono essere lasciati indietro. In un altro flashback nella pagina dopo, viene raccontato con precisione ciò che è successo ad Amazon Lily, dopo la fine della battaglia con Boa Hancock. In virtù del fatto che la marina non poteva attaccare un imperatore senza autorizzazione, Barbanera ha catturato 800 marine e una nave da guerra. Tuttavia, Koby si offre come volontario, e così avviene uno scambio.

Nel presente, Garp dà ordine ai suoi tre marine di occuparsi della mano gigante, mentre lui creerà un'apertura: Helmeppo coprirà Grus e Koby, Grus si occuperà dei detriti mentre è assegnato a Koby il compito di distruggere la mano gigante di Pizarro. Garp parte subito all'attacco togliendo di mezzo Kuzan e scatenando un Galaxy Impact contro il teschio gigante dell'isola, cosa che colpisce anche Pizarro. Tuttavia, il pirata ha ancora tante energie per portare a termine il suo attacco.

Koby arriva sulla mano e, in quel momento, parte un altro flashback con Garp che ricorda ciò che gli disse Helmeppo durante i primi giorni di allenamento: Koby sgattaiolava in segreto nel cimitero delle navi e si allenava dando pugni alla nave da guerra di Garp. Sorridendo, il vice ammiraglio osserva l'Honesty Impact di Koby, che usa l'Haki e un pugno fenomenale per distruggere la mano di Pizarro. Tutti e tre i marine arrivano sulla nave, mentre Garp comunica di andare avanti e di lasciarlo stare, così da preservare il futuro.

Garp verrà dichiarato disperso ad Hachinosu, mentre il mondo si sta preparando al grande assedio della marina a Egghead. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.