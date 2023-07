One Piece 1088: la vera forza di Kobi mostrata per la prima volta!

Con l'uscita del capitolo 1089 di One Piece prevista tra due settimane, andiamo oggi a commentare cosa succede a Kobi nel capitolo 1088. Lui che è stato il motivo del sacrificio di Garp, considerato debole da molti, ha ora la possibilità di riscattarsi, mostrando un'abilità incredibile.

Ci troviamo sull'isola di Alveare e mentre Monkey D. Garp pare sia stato sconfitto da Kuzan, il giovane marine deve scappare per avere salva la pelle. Ma Oda ha progetti ben diversi per questo personaggio, che potrebbe diventare il successore del vice-ammiraglio.

Nel corso del capitolo assistiamo allo suo scontro contro Alvaro Pizarro, 4° Capitano Titanico della Flotta di Barbanera, che gli impedisce di fuggire. Il ragazzo sfodererà l'Ambizione dell'Armatura e, indurendosi la mano, sferrerà un colpo che metterà in ginocchio il pirata affiliato a Teach, cogliendo i nemici di sorpresa. Nessuno si aspettava una tale forza da parte del ragazzo.

Kobi, che veniva schiavizzato da Alvida Mazza Chiodata nei primi capitoli, troppo debole per fare le flessioni, si è finalmente preso la sua rivincita e sembra proprio che rivestirà un ruolo cruciale col proseguire del manga.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la piega che Oda sta facendo prendere al giovane marine? Fatecelo sapere con un commento! Inoltre non perdetevi le interessanti curiosità sul mondo creato da Oda, per esempio: perché One Piece ha saghe così lunghe?