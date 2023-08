ONE PIECE 1089: la crisi mondiale e l'inizio del grande assedio

Si cambia ancora in ONE PIECE. Dopo aver completato la panoramica di Hachinosu, Eiichiro Oda si sposta nuovamente dai protagonisti, non prima però di aver riassunto alcune situazioni che stanno avvenendo in giro per il mondo. Ecco gli eventi del capitolo 1089 della serie.

ONE PIECE 1089 si intitola "Sotto assedio", ma prima di dedicarsi a Egghead mostra l'intero mondo. Si parte dal villaggio di Foosha, dove il sindaco e gli altri stanno leggendo le ultime notizie, in primis quella che riguarda la scomparsa di Garp ad Hachinosu. Il figlio di Makino sta piangendo, ma si calma quando vede la foto di Rufy, che ha preso in simpatia. Anche Dadan si rivede, anche se brevemente, piangendo per nonno e nipote.

Intanto per il resto del mondo è sconvolto da un cataclisma: sei giorni prima degli eventi attuali, ogni angolo del globo terracqueo avverte una fortissima scossa di terremoto. Tsunami e inondazioni ovunque, dalla Grand Line ai quattro mari minori, con tante isole che stanno affondando o stanno perdendo le coste, causando disagi di massa. Tutto ciò è dovuto alla distruzione di Lulusia, con l'isola completamente scomparsa e un foro al centro che inghiotte i mari.

Al largo di Egghead, tutti hanno notato questa situazione. Ma l'attenzione principale è sull'isola in sé, la cui situazione viene riassunta. Al largo, ci sono 30000 uomini, 9 vice ammiragli, Kizaru e un membro dei Cinque Astri di Saggezza, una forza tale da far impallidire un Buster Call. All'improvviso, York chiama i Cinque Astri a Mary Geoise, giungendo a un patto per la produzione di più Mother Flame in cambio della salvezza. Tuttavia, loro dovranno salvare York da Rufy e gli altri, che la tengono in ostaggio. Nella pagina finale di ONE PIECE, tutta la ciurma è al completo, insieme a Vegapunk, Bonney e Lucci.