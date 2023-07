ONE PIECE 1089, data di uscita e teorie: l'assalto di Egghead

Sono passati 26 anni dall'inizio di ONE PIECE. 26 anni di avventure, di tribolazioni, di scoperte e gioie, di sconfitte e lacrime, tutti elementi di un viaggio che ancora deve concludersi. Monkey D. Rufy è vicino alla meta ma ha ancora un po' di strada da percorrere, e adesso la situazione si fa sempre più dura.

Sono passati tanti mesi da quando è stato visto l'ultima volta il protagonista di ONE PIECE. Eiichiro Oda, nel corso degli ultimi tempi, ha deciso di focalizzarsi anche sul resto del suo mondo, raccontando le vicende di Elbaf, Winner Island, Hachinosu e Mary Geoise. La lunga pausa di un mese, poi, ha fatto slittare ulteriormente il ritorno di Rufy tra le pagine del manga. Questa assenza sembra però essere giunta al termine, visti gli ultimi avvenimenti.

Nell'ultima pagina di ONE PIECE 1088 si è tornati a Egghead. Conclusa la battaglia di Garp e l'ascesa di Koby a nuovo elemento cardine della marina, è tempo di osservare il grande assalto che verrà effettuato dai difensori della giustizia. In ONE PIECE 1089 inizierà la grande battaglia di Egghead? Al momento, i mugiwara stanno combattendo contro i Seraphim, non senza difficoltà. Come è stato già reso noto dalla narrazione, però, Egghead diventerà un immenso campo di battaglia che coinvolgerà anche la marina e il Governo Mondiale. L'isola tecnologica è diventata una polveriera pronta a esplodere e nel prossimo capitolo verranno gettate le basi per questo futuro imminente.

Rufy e Lucci stanno affrontando un Seraphim, che potrebbero sconfiggere, ma intanto si rivedranno in azione Akainu e Saint Jaygarcia Saturn, insieme ai mugiwara sparsi per il complesso di Egghead. Ci sarà bisogno di riassumere la situazione per mostrare cosa stanno facendo i protagonisti durante questa battaglia. ONE PIECE 1089 arriverà su Manga Plus domenica 6 agosto 2023.