ONE PIECE 1089 inaugura nuove opening ed ending: una nuova era comincia con Egghead!

Dopo un'annata a dir poco esplosiva, che ha portato finalmente al finale dell'arco di Wano Kuni, il 2024 di ONE PIECE comincia con Egghead, la nuova saga dell'anime che porterà i Mugiwara verso l'Isola del Futuro e nuove, mirabolanti avventure. L'esordio di questa saga coincide con l'avvento di nuove sigle!

Ve ne avevamo già parlato, con il nuovo arco narrativo di ONE PIECE sarebbero arrivate nuove sigle. Ebbene, ora che ONE PIECE 1089 è stato trasmesso - sapete che potete trovare ONE PIECE in simulcast anche su ANiME Generation? - possiamo finalmente ammirare la nuova apertura e la nuova chiusura dell'anime.

La saga finale di ONE PIECE comincia con l'Egghead Arc, un arco narrativo che porta Rufy e gli altri a fare la conoscenza del geniale Dr. Vegapunk. Questa saga andrà a rivelare molti dei segreti nascosti dalla narrazione, ma non mancherà l'adrenalina con combattimenti sconvolgenti. Un'anteprima dei possibili avvenimenti ci viene offerta dai videoclip dell'opening e dell'ending.

La nuova sigla di apertura per ONE PIECE - Egghead è interpretato da Hiroshi Kitadani, che i fan più fedeli conosceranno per aver eseguito la prima opening dell'anime. Il brano da lui cantato si intitola "A-suu!". La nuova ending è "Dear Sunrise", interpretata da Maki Otsuki. Anche in questo caso si tratta dell'autore che eseguito la prima ending. "Dear Sunrise" sostituisce la ending introdotta in ONE PIECE 1071.