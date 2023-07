ONE PIECE 1089, primissimi spoiler leakati: il buco nel mondo

Sono passati 26 anni dalla nascita di ONE PIECE, il manga dei record che con cadenza settimanale - al netto di qualche pausa - continua a divertire milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Ora, dopo uno stop durato una settimana, il manga di Eiichiro Oda sta per tornare con avvenimenti nuovi di zecca, domande e risposte.

Le ipotesi su ONE PIECE 1089 fanno pensare a un ritorno a Egghead, molto atteso dato che negli ultimi mesi il mangaka ha completamente distolto l'attenzione, portando i lettori verso nuove isole e luoghi già conosciuti, approfondendo certi avvenimenti di questo mondo. Intanto però in rete sono trapelati i primissimi spoiler di ONE PIECE 1089.

Ci sono soltanto due frasi finora trapelate in rete, leakate da PewPiece e confermate da Redon, uno dei leaker di ONE PIECE più affidabili. Per ora non c'è ancora il titolo del capitolo di ONE PIECE 1089, che arriverà presumibilmente in serata o nella giornata dì martedì primo agosto, ma soltanto alcuni approfondimenti su ciò che è successo al regno di Lulusia.

Nel capitolo verrà fatta una panoramica sul luogo dove un tempo si trovava l'isola. Nelle vignette in questione si viene a conoscenza di qualcosa riguardo gli effetti dell'arma del Governo Mondiale, rivelando quindi ciò che è successo. C'è un buco gigante nel posto in cui si trovava Lulusia, con il livello del mare dell'area circostante che si è alzato. Non ci sono ancora immagini trapelate, ma potrebbe trattarsi di qualcosa di mai visto in ONE PIECE.

Ora non resta che attendere altre informazioni, voi cosa vi aspettate?