ONE PIECE 1089 spoiler: un assedio all'isola del futuro

Mentre gli appassionati dell'anime di ONE PIECE discutono riguardo l'apparizione del Gear Fifth tanto attesa, i lettori del manga sono molto più avanti. Al momento, l'opera originale di Eiichiro Oda sta attraversando la fase dell'isola del futuro, Egghead, una saga ricca di colpi di scena, di misteri e rivelazioni e non solo.

L'intero mondo infatti si sta muovendo verso una direzione nuova, che porterà ONE PIECE al suo apice. Dopo aver trattato alcuni eventi esterni all'isola, coprendo Winner Island, Elbaf e Hachinosu, Eiichiro Oda torna dal suo protagonista con gli eventi finali dello scorso capitolo, che vengono ora ripresi dagli spoiler di ONE PIECE 1089.

Il capitolo 1089 di ONE PIECE si intitola: "L'incidente dell'assedio";

Si vede il bambino di Makino entusiasta per il poster di taglia di Rufy;

Tutte le persone che osservano il giornale hanno reazioni riguardo la notizia di Monkey D. Garp;

Ci sono novità su disastri che occorrono in tutto il mondo;

Viene menzionata l'isola di Lulusia e la sua scomparsa, come confermato dai primi spoiler;

C'è un buco gigante nel posto dove prima si trovava l'isola di Lulusia , con il livello del mare nei paraggi che si è innalzato;

, con il livello del mare nei paraggi che si è innalzato; Si ritorna a Egghead e ci sono tanti vice ammiragli insieme a Kizaru e Saturn ;

; C'è una discussione sul come bloccare tutte le uscite di Egghead;

C'è un breve flashback con Vegapunk, Sentomaru e Kizaru;

Alla fine del capitolo, York chiama i Cinque Astri di Saggezza e chiede di "salvarla da Rufy", e si vede una doppia pagina con tutti i pirati di cappello di paglia;

I protagonisti tornano quindi in azione, ma brevemente: ONE PIECE sarà in pausa a causa dell'Obon, che porterà l'intera rivista di Weekly Shonen Jump in ferie temporaneamente.