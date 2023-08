ONE PIECE 1089 spoiler e immagini: un mondo in guerra

L'attuale saga di ONE PIECE non è più concentrata soltanto su Egghead. Eiichiro Oda ha approfittato di questa fase, avvenuta dopo una gigantesca saga come quella di Wano, per raccontare ciò che è successo in giro per il mondo. Assalti, guerre tra pirati, invasioni, regni caduti e tanto altro ancora è successo negli ultimi giorni di storia.

Con gli spoiler completi di ONE PIECE 1089 e immagini disponibili nella galleria in basso, Eiichiro Oda torna a raccontare ciò che sta avvenendo sull'isola del futuro. "L'incidente dell'assedio" parte con uno sguardo sul mondo intero. Al villaggio Foosha, stanno leggendo le notizie su Garp, mentre il figlio di Makino sorride a una foto di Rufy. Nella base di Dadan, la donna si chiede cosa abbiano in mente di fare Garp e Rufy.

Improvvisamente, inizia un terremoto. Ha inizio sei giorni dopo la distruzione del regno di Lulusia. C'è un buco gigante in mezzo al mare, in maniera simile a quello di Enies Lobby. A sentire il terremoto sono Momonosuke a Wano, Uholisia a Kanokuni, Iceberg a Water Seven, Hina al quartier generale della marina, Im a Mary Geoise, Laboon ai promontori gemelli, alcuni prigionieri di Impel Down, dei cittadini di Logue Town, Ivankov al regno di Kamabakka. Il mare si alza di circa un metro, creando problemi o affondando diverse isole del mondo. Woop Slap è preoccupato al villaggio Foosha, osservando la marea che si alza.

Si passa poi a Egghead, dove Kizaru non ha dato ancora il via all'attacco perché non vuole danneggiare l'isola. C'è poi una discussione con Jaygarcia Saturn mentre insieme mangiano del ramen. Si radunano diversi vice ammiragli e viene fatto il riassunto della situazione. Da Egghead, York chiama i Cinque Astri di Saggezza e chiede perché siano venuti a ucciderla. Gli astri le propongono un altro patto, e cioè di produrre altre Mother Flame, con la prima che è stata inviata proprio da York.

Il satellite di Vegapunk chiede però che vengano a salvarla da Rufy. Nella doppia pagina finale di ONE PIECE 1089, la ciurma è al completo con York a terra, incatenata, e Vegapunk libero.