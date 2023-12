ONE PIECE 1089, trailer e uscita: i Mugiwara sbarcano a Egghead!

ONE PIECE 1088 ha chiuso l'anno in bellezza, un 2023 che difficilmente gli appassionati potranno dimenticare e che ha portato non solo ad animazioni di un livello superiore, ma anche ad avvenimenti importanti come il Gear 5th, l'introduzione dei nuovi Imperatori e le nuove taglie. Ora però ONE PIECE è pronto ad andare avanti.

Dopo la fine di Wano, l'anime ha svelato la realtà sulla Cross Guild e ha mostrato l'incidente di Amazon Lily. ONE PIECE 1087 ha segnato il ritorno dell'Imperatrice Boa Hancok, vittima dell'attacco della Marina e della ciurma di Teach. Ad aver avuto la peggio è stato Koby, colui il quale vanta il titolo di Eroe della Marina. È però tempo di voltare pagina.

Le vacanze di natale ci terranno lontani dall'anime di ONE PIECE, che tornerà solamente ad anno nuovo. Il 7 gennaio 2024 in ONE PIECE 1098 comincia Egghead, il nuovo arco dell'anime conosciuto ufficialmente come Saga dell'Isola del Futuro. Nell'intermezzo, vi ricordiamo che il 24 dicembre 2023 verrà trasmesso uno speciale episodio di ONE PIECE che racconterà il viaggio di Momonosuke.

Come lascia intuire il titolo, i Mugiwara sbarcheranno su un'isola altamente tecnologica e futuristica, dove ad attenderli ci saranno dei misteriosi individui e una nuova, mirabolante avventura. Anche a Egghead non mancherà l'azione. Gli spettatori dovranno infatti attendersi scontri importanti e rivelazioni sulla trama fondamentali.