One Piece 1090: il cliffhanger che anticipa uno scontro leggendario!

Ci troviamo nel bel mezzo dell'arco dell'Isola del Futuro e il capitolo 1090 ci rivela con un cliffhanger l'imminente scontro tra due personaggi fortissimi.

Le teorie del 1091 di One Piece parlano di un duello leggendario che vedrà Kizaru sfidare Rufy. Il capitano infatti si trova nel laboratorio di Vegapunk e sta cercando un modo per fuggire dall'isola, ma la marina non ha intenzione di farseli scappare e Kizaru è costretto a intervenire, iniziando uno scontro con Sentomaru, come possiamo leggere nel capitolo 1090 di One Piece.

Mentre l'ammiraglio era cauto nell'attaccare, sapendo delle importanti difese dell'isola di Egghead e che un'offensiva avventata avrebbe comportato importanti perdite tra le sue file, i 5 Astri di Saggezza hanno ordinato di procedere senza sentire ragioni. Il marine non può rifiutarsi e decide di penetrare nell'isola con la sua tecnica Yata no Kagami per teletrasportarsi su Egghead scontrandosi, come dicevamo, con Sentomaru, che conosce fin da quando quest'ultimo era solo un bambino. L'omone lo chiama affetuosamente "zio", ma l'ammiraglio non può far altro che aggredirlo. Ora il duello tra Borsalino e Rufy sembra inevitabile e pare che il 1091 ci mostrerà le prime battute dello scontro.

