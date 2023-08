ONE PIECE 1090 data di uscita e teorie: un ostaggio importante

Eiichiro Oda ha deciso di occuparsi del mondo pulsante di ONE PIECE, sempre vivo e attivo, con una quantità di attori sul grande palcoscenico internazionale che trama dietro le quinte. Il mangaka ha deciso di dedicarsi a molti di loro negli scorsi mesi, lasciando da parte l'isola del futuro dove sta per accadere qualcosa di sensazionale.

La situazione di Garp è stata resa nota a tutto il mondo, ma è su Egghead che adesso tornano a concentrarsi le attenzioni. La marina ha preso d'assedio l'isola con una flotta e un numero di uomini impensabili prima d'ora, tanto grandi da far impallidire anche un normale Buster Call. Ammiragli, vice ammiragli, decine di migliaia di marine, agenti del Governo Mondiale e tanto altro si sono radunati al largo dell'isola che, per ora, ancora non è stata attaccata. Ma manca davvero poco.

ONE PIECE 1090 potrebbe dare inizio al vero assedio. I pirati di cappello di paglia si sono assicurati di prendere in ostaggio York, il satellite di Vegapunk che aveva ordito tutto il tradimento. Avendo salvato lo scienziato ed essendosi occupati del resto, i protagonisti si sono riuniti, insieme a Bonney e Rob Lucci, altre due personalità importanti di questo arco narrativo. La situazione però rimane instabile, dato che alcuni satelliti sono ancora fuori gioco e che la marina ha circondato l'isola, impedendo fughe di ogni tipo.

I mugiwara potrebbero quindi essere costretti a combattere contro un numero importante di nemici, che non lascerà loro tregua. Inizia adesso la fase finale della saga di Egghead. ONE PIECE 1090 uscirà il 20 agosto 2023 alle ore 17:00 su Manga Plus.