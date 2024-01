ONE PIECE 1090 immagini e nuovo cast: torna Jewelry Bonney!

L’episodio 1090 di ONE PIECE proseguirà l’inizio della nuova saga ambientata sull’isola-laboratorio di Egghead, dove i Mugiwara hanno già incontrato volti del passato ma faranno anche la conoscenza di un personaggio molto rilevante nei progetti del Governo Mondiale, il geniale scienziato e inventore Vegapunk!

L’incontro con Vegapunk, o meglio con alcune sue versioni, accoglierà i Mugiwara sull’isola del futuro, ma nel corso del loro soggiorno Luffy e compagni hanno già intrecciato la loro strada con importanti pirati conosciuti, tra cui Jewelry Bonney della peggiore delle generazioni, la quale sembra avere una relazione molto più stretta con Egghead di quanto possa immaginare.

Le nuove immagini promozionali dell’episodio 1090, disponibili in calce, hanno ribadito la centralità di Bonney, ma ci saranno anche delle novità. Inoltre, lo studio ha confermato il debutto di tre nuove eccezionali aggiunte al cast di doppiatori. Stiamo parlando di Satoshi Hino, conosciuto per aver dato la voce a Rengoku in Demon Slayer, nel ruolo del contrammiraglio Prince Grus, Toa Yukinari, voce di Karin Uzumaki in Naruto, sarà invece il viceammiraglio Doll, mentre Shiori Mikami conosciuta per aver doppiato Historia in Attack on Titan presterà la voce a Hibari. Nelle immagini promozionali si possono notare anche questi nuovi personaggi, tutti membri della squadra speciale segreta della Marina conosciuta come SWORD.

In attesa dell’uscita dell’episodio, prevista per la sera del 13 gennaio 2024, vi lasciamo alle anticipazioni sui titoli e sinossi dei prossimi episodi di ONE PIECE, e ad un approfondimento sui poteri di Marco, ex pirata di Barbabianca.