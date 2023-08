ONE PIECE 1090, il riassunto completo del capitolo: inizia l'assalto

Dopo diversi mesi concentrati a parlare di altro, Eiichiro Oda ha deciso di far tornare l'attenzione verso l'isola principale di questa saga, Egghead, l'isola del futuro che fa da laboratorio a Vegapunk. E si realizza tutto ciò che gli spoiler anticipati di ONE PIECE 1090 avevano preannunciato.

Il capitolo 1090 di ONE PIECE intitolato "L'ammiraglio Kizaru" si apre con una copertina dedicata a Kuro, ormai scomparso da tempo dal manga, mentre la storia vera e propria si apre nientedimeno con una chiamata tra Rufy e i Cinque Astri di Saggezza. Rufy ha strappato il Den Den Mushi dalle mani di York e ha detto che diventerà il Re dei Pirati, mentre minaccia poi i Cinque Astri dicendo che devono lasciar andare tutti via se vogliono York viva. Quando i Gorosei stanno per fare una domanda, Rufy inizia ingenuamente a rispondere, ma Robin interrompe in tempo la chiamata, che tra l'altro era stata intercettata da Morgans, Bibi e Wapol.

Al laboratorio ci sono tutti, con Nico Robin ferita ma curata e Kaku a terra e impossibilitato a muoversi. Lucci sta invece osservando bene la situazione, mentre Shaka e Pythagoras sono morti. York ha inserito una password che impedisce la fuga dalla cupola del laboratorio e ora tutti i Vegapunk si mettono al lavoro per disattivarla. Intanto viene stabilito il piano che porterà i Mugiwara via, con la Thousand Sunny che sfrutterà l'energia del VegaForce-01 per poi scappare via in volo con un Coup de Burst.

Al largo, le forze nemiche si preparano. Kizaru non vuole attaccare subito perché sa che Sentomaru ha tante forze a disposizione per abbattere le navi, e Saturn accetta, per il momento. I due però ricevono informazioni da Rob Lucci su quale sia la vera situazione all'interno del laboratorio di Vegapunk, cosa che permette alla marina di agire subito. Mentre Rufy, Franky, Bonney e Lilith si dirigono verso il robot, Rufy percepisce l'arrivo di un personaggio potentissimo su Egghead: è Kizaru che inizia il suo scontro con Sentomaru dopo essersi proiettato lì grazie ai suoi fasci di luce.

Inizia l'assalto di Egghead e ora la saga di ONE PIECE entra nel vivo dell'azione. Riusciranno i protagonisti ad arrivare a Elbaf?