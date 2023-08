ONE PIECE 1090: Rufy fa colpo! Ecco la sua nuova pretendente!

C'è spazio anche per il romantico nella Saga di Egghead, un lato sfiorato solamente poche volte da Eiichiro Oda. Una nuova pretendente è caduta ai piedi di Rufy, ma di chi si tratta? L'ultima a essersi infatuata di Cappello di Paglia viene rivelata nel capitolo 1090 di ONE PIECE.

Nell'arco narrativo dell'Isola del Futuro sono stati introdotti i Seraphim, dei cloni creati dal dottor Vegapunk a immagine e somiglianza, poteri compresi, degli Shichibukai, gli ex pirati che componevano la Flotta dei Sette al servizio della Marina. Tra i componenti dell'unità Pacifista troviamo anche S-Snake, basata su Boa Hancock.

L'Imperatrice di Amazon Lily e capitana delle Piratesse Kuja disprezza gli uomini a causa delle traumatiche esperienze infantili. Lei e le sue due sorelle furono infatti ridotte in schiavitù dai Draghi Celesti, che le marchiarono a pelle. Tuttavia, Rufy cambiò il suo punto di vista. Una volta fatta la conoscenza di Cappello di Paglia, l'unico a non cadere sotto gli effetti del suo Frutto del Diavolo poiché unicamente interessato al cibo, Hancock conobbe anche l'amore.

Così come Hancock, in ONE PIECE 1090 anche il clone S-Snake è caduta ai piedi di Rufy. Il Seraphim si è infatuata del Capitano dei Mugiwara quando quest'ultimo l'ha afferrata guardandola dritta negli occhi pregandola di liberare i suoi amici pietrificati. La Pacifista, a causa della informazioni tramandate attraverso il DNA, è dunque la nuova pretendente di Rufy.

Questo elemento è importante soprattutto per il futuro. Se S-Snake prova amore a causa delle informazioni derivate da Hancock, allora anche gli altri Seraphim possono agire e pensare in modo indipendente, non per forza rispondendo agli ordini. Ecco dunque che potrebbero rivelarsi utili per la battaglia che si preannuncia con l'uscita di ONE PIECE 1090.