ONE PIECE 1090, spoiler anticipati: un personaggio fa la sua mossa

Mentre gli spettatori dell'anime si godono ONE PIECE 1071, l'episodio dell'atteso Gear Fifth, chi legge il manga è molto più avanti. Al momento, Eiichiro Oda sta raccontando la saga dell'isola del futuro, ambientata a Egghead, momento che sembra cambierà definitivamente tutto il mondo di ONE PIECE, portandolo verso nuove direzioni.

E molto è dovuto all'assedio che sta per prendere corpo. Le navi della marina sono arrivate con oltre 30.000 uomini, ma all'appello ci sono anche tanti vice ammiragli, un ammiraglio come Kizaru e uno dei Cinque Astri di Saggezza. Tanta carne al fuoco che si sviluppa ulteriormente negli spoiler di ONE PIECE 1090, arrivati in anticipo rispetto ai soliti tempi.

ONE PIECE 1090 si intitola "L'ammiraglio Kizaru" ;

; Kizaru è già arrivato sull'isola, ha messo piede lì grazie all'utilizzo del suo potere, lo Yatano Kagami;

Jaygarcia Saturn sta parlando con Rufy via Den Den Mushi, e il protagonista gli dice che diventerà il Re dei Pirati;

Morgans è riuscito a infiltrarsi sulla frequenza della chiamata e ha ascoltato tutto;

Nico Robin è con il resto della ciurma;

I Seraphim sono stati imprigionati in delle gigantesche bolle;

S-Snake si è innamorata di Rufy ed è per questo che ha sciolto la pietrificazione di Franky;

Kizaru inizia a combattere con Sentomaru, ma Sentomaru respinge uno dei raggi laser del nemico;

La ciurma pensa di scappare a Elbaf sfruttando una delle invenzioni di Vegapunk;

sfruttando una delle invenzioni di Vegapunk; York ha inserito una password nella cupola e per questo non si può fuggire dal laboratorio;

Alla fine del capitolo, Rufy nota con l'Haki dell'Osservazione che qualcuno di forte è appena arrivato.

Weekly Shonen Jump è in pausa e quindi questo capitolo arriverà ufficialmente su Manga Plus domenica 21 agosto. Dopodiché, ONE PIECE sarà in pausa personale e salterà l'uscita del 27 agosto, tornando il 4 settembre.